Le deuxième confinement a confirmé les pistes aménagées pour les cyclistes

La piste cyclable de la place de la Catalogne dans le 14e arrondissement — R.LESCURIEUX / 20Minutes

Le deuxième confinement n'a pas entraîné de nouvelles créations de pistes cyclables, mais a plutôt été l'occasion de pérenniser les aménagements nés du premier confinement, selon une étude du Club des villes et territoires cyclables publiée mardi.

Parmi 148 collectivités -comptant 31,5 millions d'habitants, et majoritairement rurales pour un tiers d'entre elles- interrogées entre le 19 novembre et le 9 décembre 2020, 124 ont travaillé sur un ou plusieurs projets d'aménagements de transition en faveur des mobilités actives, marche et/ou vélo.

Des projets d’aménagement qui ont été majoritairement à terme

Sur ces 124 collectivités, 19 en sont encore au stade des études, 10 sont en phase de déploiement, 83 ont terminé leur projet, et 12 ont renoncé ou ont renvoyé l'affaire à plus tard.

Le pourcentage de collectivités qui ont conduit leurs projets d'aménagement de transition à terme a donc atteint 67% à mi-décembre 2020, chiffre en forte progression depuis septembre (35%) et juin (14%), a relevé le Club.

Le deuxième confinement lié à la pandémie de Covid-19 n'a pas suscité une nouvelle vague de projets d'aménagements de transition, la dynamique d'aménagements «en urgence» étant en train de se terminer fin 2020.

L’« urbanisme tactique » désormais plébiscité ?

Les nouveaux projets cyclables et piétons pourraient être désormais réalisés selon un processus plus classique, mais «l'approche "expérimenter, évaluer, décider", résumée par la notion d'«urbanisme tactique», a convaincu plusieurs collectivités, qui souhaitent y recourir plus fréquemment et envisagent de l'intégrer à leurs pratiques», a retenu le Club.

L'étude montre que 81 des 93 collectivités (87%) ayant mis en place au moins un aménagement de transition prévoient de le pérenniser, voire de l'étendre.

Certaines ont déjà entamé des travaux de pérennisation, comme Versailles, Rennes ou Aix-les-Bains, le jaune laissant la place au blanc dans la signalisation des «coronapistes».

Le Club des villes et territoires cyclables retient aussi que 65% des 148 collectivités ayant répondu à l'enquête ont indiqué que la crise sanitaire avait accéléré et/ou renforcé leur politique cyclable.