CLIMAT OR NOT La rupture d’un glacier a engendré la crue d’une rivière, en Inde, le 7 février. A l’origine de cette chute, un glissement de terrain qui ne serait a priori pas directement lié au réchauffement climatique, selon le glaciologue Patrick Wagnon

Au moins 32 morts et 170 disparus. Le bilan du nombre de victimes d’une crue de la rivière Dhauliganga, après la rupture d’un glacier dans le nord de l'Inde, continue de s’alourdir.

Si les raisons précises de cette catastrophe sont encore incertaines, le glissement de terrain ayant entraîné la chute du glacier « ne serait pas directement lié au réchauffement climatique », explique le glaciologue à l'Institut des Géosciences de l'Environnement de Grenoble, Patrick Wagnon. Ayant participé à de nombreuses expéditions en Himalaya pour y étudier les glaciers, le chercheur connaît bien la région « souvent confrontée à ce type d’événement extrême fréquent » assure-t-il.



Que s’est-il vraiment passé ?

A la suite d’un glissement de terrain, un morceau de glacier est tombé dans la vallée, se jetant dans la rivière Dhauliganga, provoquant une crue et la rupture d’un barrage. « Ce n’est donc pas vraiment une chute de glacier, mais plutôt un glissement de terrain d’un des flancs de la montagne qui s’appelle le Trisul, qui culmine à 7.120 mètres, sur une pente d’à peu près trente degrés. Toute une partie a glissé, sur laquelle il y avait un glacier suspendu », détaille Patrick Wagnon. Une réaction en chaîne ayant entraîné la chute mêlée de roches et de glace, qui sont venues se jeter dans la vallée, sur 2.000 à 3.800 mètres de dénivelé. « Ça s’est pulvérisé, et ça a généré énormément de chaleur. La glace a fondu, ce qui a engendré une lave torrentielle, c’est-à-dire un mélange d’eau, chargé de sédiments. Donc a priori, ce n’est pas directement lié au changement climatique », affirme le glaciologue.

S’agit-il d’un événement rare ?

« Ce sont des régions extrêmement escarpées, surtout ici, où il s’agit d’une montagne jeune aux reliefs importants », explique Patrick Wagnon. Ces régions de haute altitude (près de 6.000 mètres) sont donc soumises à des conditions climatiques extrêmes, au gel et aux intempéries. Des circonstances qui accentuent les risques de glissements de terrain et de chutes de blocs. Plus sensibles au changement climatique, la fréquence de ce genre d’événement augmente néanmoins à cause du réchauffement de la planète.

Et après ?

« Sur le long terme, à l’échelle géologique, toutes les montagnes sont destinées à disparaître », rappelle le glaciologue. L’érosion et la transformation des montagnes en plaine sont, en effet, des phénomènes bien connus des scientifiques, et qui existent depuis toujours. Mais la fonte du permafrost de haute altitude, observée et avérée un peu partout dans le monde, pourrait, à court terme, déstabiliser encore un peu plus les pentes et faces rocheuses, engendrant des éboulements plus fréquents et plus rapides.

« Au-delà de ça, la fonte des glaciers a un impact important sur les populations qui vivent en haute montagne, analyse Patrick Wagnon. Notamment pour l’hydroélectricité, l’irrigation et l’usage domestique ». Même si, sur la chaîne himalayenne, les glaciers reculent moins vite que dans les Alpes, grâce à leur très haute altitude qui leur permet de se régénérer, malgré le réchauffement climatique important dans ces régions-là. « Il y en aura encore pour longtemps des glaciers ! », assure le chercheur.