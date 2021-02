BIODIVERSITE Le Conseil d’Etat a suspendu l’expérimentation de l’effarouchement « renforcé » des ours des Pyrénées qui autorisait depuis 2019 les tirs non létaux

Un ours brun comme ceux qui vivent dans les Pyrénées. Illustration. — Ducan Usher - Solent News - Sipa

Des sifflets et des cornes de brume pour effrayer les ours des Pyrénées et protéger les troupeaux, soit. Mais des tirs de balles en caoutchouc, c’est non. Dans une décision rendue jeudi, le Conseil d'Etat​ a annulé la possibilité de recourir à des tirs non létaux pour apeurer les plantigrades.

Cette nouveauté, appelée « l’effarouchement renforcé » avait été autorisée dans le massif par arrêté ministériel en juin 2019, et « à titre expérimental ». Depuis, une brigade d’effaroucheurs, dûment formés, pouvait venir épauler les bergers et procéder à ces fameux tirs pour éloigner les ours.

Trois ours tués en 2020

La plus haute juridiction administrative, considère qu’on ne peut recourir à ce procédé « sans encadrer davantage ses conditions de mise en œuvre » et en ne s’assurant pas notamment qu’il ne porte pas atteinte « au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle ». Le Conseil d’Etat pense qu’il y a un risque de compromettre « l’amélioration de l’état de l’espèce ».

Cette victoire juridique des pro ours, arrive au moment où un autre front de bataille s’ouvre dans les Pyrénées. Trois ours ont été tués en 2020 dans les Pyrénées : Cachou, empoisonné en Aragon, Sarousse, abattue par un chasseur espagnol, et une ourse mystère tuée par balle(s) en Ariège. Une dizaine d’associations exigent, conformément aux accords européens sur la protection de l’espèce, leur remplacement rapide. Dans le cas contraire, elles menacent d’engager de nouvelles poursuites contre l’Etat.