L'ourson polaire est né le 22 novembre dernier. — Zoo de Mulhouse

Etes-vous plutôt « Tikippuk » ("Il est arrivé" en langues inuites), « Kisimi » ("Seul"), « Innuik » ("Anniversaire") ou Kara » ("Mer de Kara") ? Voilà le choix que vous devrez faire si vous décidez de voter pour le prénom du nouvel ourson polaire du zoo de Mulhouse.

Né le 22 novembre dernier dans l’enceinte, le petit mammifère est toujours au chaud dans sa tanière, accompagné de sa mère, appelée Sesi. Son petit frère, Nanuq, n’est pas très loin non plus.

Cinq mille personnes ont déjà participé au vote

Il est possible de voter sur le site et la page Facebook du zoo. Avec une condition : s’engager à prendre une bonne résolution contre le réchauffement climatique. Comme « consommer des produits locaux et de saison », « débrancher le chargeur de mon portable et mes appareils électriques », « créer un compost dans mon jardin » etc.

Déjà 5.000 personnes ont participé à ce vote en ligne, selon l’établissement alsacien.