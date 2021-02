« L'Affaire du siècle »: «Il s'agit du premier procès climat en France» — 20 Minutes

Le tribunal administratif de Paris a finalement jugé l'Etat responsable de « manquements dans la lutte contre le changement climatique ».

Quatre associations de défense de l’environnement avaient assigné l’Etat en mars 2019.

« Ça a été un moment fort et émouvant lorsque le jugement nous a été remis, car nous avons découvert que le juge avait décidé de suivre les recommandations de la rapporteuse publique », raconte Cécilia Rinaudo, de Notre Affaire à Tous.

« C’est un jour qui va faire date dans l’histoire ! » Cécilia Rinaudo, de Notre Affaire à Tous, exulte. Dans « l’Affaire du siècle », le tribunal administratif de Paris a finalement jugé l'Etat responsable de « manquements dans la lutte contre le changement climatique ». Soit des décennies d’inactions climatiques mises sur le banc du juge, et une bataille de taille remportée par les associations de défense de l’environnement ayant assigné l’Etat en mars 2019.

« Ça a été un moment fort et émouvant lorsque le jugement nous a été remis, car nous avons découvert que le juge avait décidé de suivre les recommandations de la rapporteuse publique », raconte Cécilia Rinaudo. Il y a un peu plus de deux semaines, devant le tribunal administratif, la magistrate avait, en effet, estimé, dans ses conclusions, qu’il y avait bien « une faute de l’Etat à n’avoir pas respecté sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ». Une décision qui avait ravi les militants écologistes des quatre ONG (la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, Notre Affaire à Tous et Oxfam) à l’origine de ce premier procès climatique made in France.

Une reconnaissance du préjudice écologique

« Le juge, à travers cette décision, a reconnu les effets mais aussi les dangers du changement climatique », estime la militante. Reconnu responsable de « préjudice écologique », l’Etat se voit ainsi notifier de rattraper au plus vite son retard dans la lutte pour le climat. « La reconnaissance du préjudice écologique n’existait, jusqu’à maintenant, que dans le droit privé, explique Cécilia Rinaudo. Cette décision est donc historique pour la France, mais aussi au niveau international ».

Le tribunal administratif a néanmoins laissé la porte entrouverte pour permettre à l’Etat de rectifier le tir et montrer patte blanche, en lui laissant deux mois pour « prendre toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ». Et de réserver sa réponse concernant les injonctions à agir qui pourraient être prises si rien n’était fait d’ici là. « Ce n’est que le début, affirme Cécilia Rinaudo. C’est une première victoire énorme. Cela signifie qu’aujourd’hui, nier l’urgence de l’action climatique est devenu une faute ».