Comment se passe le retour des emballages consignés avec Loop et Carrefour? — 20 Minutes

La loi antigaspillage pour une économie circulaire a fixé des objectifs en matière d’emballages réemployés en France. Notamment, celui d’atteindre une part de 5 % en 2023 et 10 % en 2027.

Plusieurs initiatives dans la grande distribution cherchent à lancer le mouvement, notamment en réintroduisant des systèmes de consigne. C’est le cas de Loop et de Carrefour qui proposent des produits en emballages réutilisables dans dix magasins parisiens depuis décembre.

Un dispositif qui balbutie encore mais un système de consigne est long à mettre sur pied. Pour que cela ait un sens, il faut notamment une station de lavage à proximité. Loop prévoit notamment de créer la sienne, en région parisienne, dans le courant de l’année.

Au Carrefour City de la rue Grenelle (Paris 7e), l’expérience ne tient encore que sur un petit « corner » placé dans un point de passage de la supérette, entre la partie « frais » et celle consacrée au bio. Le client pressé passera facilement devant sans remarquer la spécificité de la vingtaine de produits entreposés là.

L’assortiment peut tout de même étonner. On trouve des tablettes pour lave-vaisselle et de l’après-shampoing sur la première étagère, puis des bocaux de mélange de fruits secs, quelques pots d’une célèbre pâte à tartiner, du chocolat en poudre ou des céréales sur les deux du dessous. Enfin, des sodas, du jus de fruit et de l’eau sur les deux rangées du bas. Et puis, les contenants aussi sortent du lot. Pas de plastiques, mais des boîtes aluminium ou des bouteilles et des bocaux en verre dont on se dit qu’il serait bien dommage de les jeter à la poubelle.

De la consigne… mais pour réemploi

Ce n’est pas le but justement. « Le consommateur peut acheter ces produits aussi simplement que n’importe quel autre dans le magasin, commence Thomas Panosetti, responsable des relations avec les distributeurs chez Loop, start-up spécialisée dans l'économie circulaire. Mais une fois vide, les contenants sont à ramener en magasin, la condition pour se faire rembourser les quelques euros supplémentaires payés en caisse pour inciter aux retours. »

Bref, un système de consigne des plus classiques, comme celui qui était autrefois généralisé en France sur les bouteilles en verre, avant de tomber en désuétude. Le concept est de nouveau en vogue pour contrer le tout plastique à usage unique. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, le gouvernement avait tenté d’instaurer une consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique et les canettes avant de se confronter à l'oppositon des entreprises du recyclage et des collectivités. « En parallèle, ce texte de loi a tout de même fixé des objectifs à atteindre de part d’emballages réemployés », précise Alice Abbat, chargée de mission consigne à Zéro Waste France. 5 % en 2023 et 10 % en 2027.

Des emballages conçus pour durer au moins dix cycles

Loop avait déjà lancé le mouvement dans le courant de l’année 2019 en créant une plateforme de vente en ligne de produits consignés. Elle était ouverte à 1.500 consommateurs -inscrits au préalable et ne proposait qu’un nombre limité de références. Autour de 150. « Cette plateforme n’était pas destinée à perdurer, mais à tester de nouveau mode de consommation, voir l’appétence des consommateurs et convaincre la grande distribution de se lancer à son tour », explique Blandine Surry, directrice générale de Loop Europe. Pallier franchit donc avec Carrefour. Outre le Carrefour City de la rue Grenelle, neuf autres magasins de proximité de l’enseigne, dans la région parisienne, ont leur petit coin « consigne » depuis décembre qu’alimentent une trentaine de références.

Encore balbutiant donc, mais un système de consigne est en même temps long à mettre sur pied. Blandine Surry décrit un billard à trois bandes entre Loop, le distributeur (Carrefour) mais aussi les marques, les premières à convaincre de passer à des emballages réutilisables. « Notre premier travail est de conseiller et accompagner ces marques dans la mise au point de ces nouveaux emballages, indique-t-elle. En veillant à ce qu’ils respectent trois critères. Celui déjà de la durabilité. Les emballages doivent être au moins être réutilisables dix fois. Les contenants doivent aussi pouvoir être nettoyés dans des conditions industrielles et selon les critères de sécurité sanitaire les plus exigeants, et celui, enfin, de pouvoir être recyclés dans leur forme initiale en fin de vie. »

Un écosystème encore à construire

Voilà pour l’amont. La consigne demande aussi un gros travail en aval, une fois les emballages vides ramenés au magasin par les clients. C’est aussi Loop qui s’en charge. « On rembourse la consigne, on récupère les contenants, on les trie, on les stocke », énumère Blandine Surry. Avant, à terme, de les laver et de les redistribuer aux marques propriétaires. « Le lancement de la consigne avec Carrefour est encore trop récent pour avoir récupéré un nombre suffisant d’emballages et pouvoir lancer un cycle de lavage », indique la directrice générale de Loop. A ce jour d’ailleurs, la station de lavage la plus proche de l’entreprise est dans le sud de l’Angleterre.

Pas top : les transports que cela implique limitent l’avantage de la consigne sur le plastique à usage unique sur la question de l’impact carbone. Blandine Surry parle d’une étape transitoire : « On débute, quelques cycles de lavages seulement auront lieu de l’autre côté de la Manche, assure-t-elle. Nous allons ouvrir une station industrielle de lavage avec Ecolab, spécialiste du secteur, en région parisienne dans le courant de l’année. »

Un nouveau partenariat avec Métro

Le signe que Loop entend bien développer la consigne en Ile-de-France. « Les premiers chiffres sont en tout cas encourageants, glisse en tout cas Thomas Panosetti. Dans les dix premiers magasins Carrefour testés, sur 100 clients qui entrent en magasin, six achetaient un produit consigné. » D’autres magasins devraient suivre, dont un premier Carrefour Market [la taille au-dessus des Carrefour City] à Boulogne-Billancourt en mars. En parallèle, « un important axe de travail sera de développer l’assortiment de produits proposés en consigne, reprend Thomas Panosetti. Nous espérons pouvoir proposer une soixantaine de références d’ici cet été et 100 d’ici la fin de l’année. »

Loop ne se limite pas non plus à Carrefour. La start-up a annoncé ce lundi un nouveau partenariat avec Metro, fournisseur de la restauration indépendante et qui proposera des produits en emballages consignés dans une dizaine de ses entrepôts franciliens à partir de septembre. « Et d’autres initiatives, testant des modèles similaires, sont menées dans la grande distribution sur la consigne, indique Alice Abbat. Elle renvoie notamment sur le Réseau Consigne qui fédèrent les acteurs qui tentent d’impulser ce nouveau modèle de consommation à travers la France. « Bien sûr, il faudra dépasser le stade des expérimentations, mais ce sont des signes en tout cas encourageants », se félicite-t-elle.