Un des bébés requins-zèbres de Nausicaa, à Boulogne-Sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. — D. Mallevoy / Nausicaa

C’est une première à Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe. Le couple de requins-zèbres, qui évolue dans le lagon tropical du site, s’est reproduit au Centre de la mer de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, lequel n’a pas toujours eu autant de chance avec ses requins.

« Plusieurs bébés sont nés entre les mois de juillet et décembre. Une très bonne nouvelle pour le programme européen de reproduction dont ces requins font partie, car ils sont en danger dans leur milieu naturel », annonce, ce mardi, la direction du centre, dans un communiqué.

Inoffensif pour l’homme

« Arrivés tout jeunes dans l’aquarium en 2011, les deux parents ont désormais atteint leur maturité sexuelle et se sont accouplés. Les œufs ont été recueillis et transférés dans un bac d’incubation en réserve », raconte Nausicaá. Quatre mois plus tard, quatre petits requins-zèbres ont vu le jour.

« Ils mesurent environ 30 cm à la naissance et arborent une robe rayée telle celle d’un zèbre. Cette robe évoluera avec la croissance du requin pour devenir tachetée », précise la direction. Dans la nature, le requin-zèbre vit principalement dans l’océan Indien et l’océan Pacifique, près des récifs coralliens.

Il reste, presque toute la journée, au fond du récif pour se nourrir de mollusques, de petits poissons et de crustacés. A l’âge adulte, l’animal peut mesurer jusqu’à 2,40 m. Il est inoffensif pour l’homme et peut parfois se laisser approcher de très près.

En 2019, le centre de la mer avait connu une désillusion avec la mort des 30 requins-marteaux de son aquarium.