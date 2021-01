Une libellule à Sichuan, dans le sud ouest de la Chine, le 2 octobre 2020. — CHINE NOUVELLE/SIPA

« Il est urgent d’agir » face au déclin des insectes, avertissent une dizaine de chercheurs français dans une nouvelle étude passant en revue les connaissances actuelles sur le sujet.

Pour enrayer le phénomène, l'une des pistes est de changer la perception que nous avons de ces espèces, souligne auprès de 20 Minutes Philippe Grandcolas, un des coauteurs.

L'étude, que 20 Minutes a pu consulter en avant-première, propose également la création d’une fondation pour unir les « bonnes volontés » désireuses de s’allier sur ce sujet.

On le sait, ces bêtes à la mine pas forcément sympathique ont leur rôle à jouer dans l’écosystème et sont, pour certaines espèces, menacées. « Déclin des insectes, la mort à petit feu », titrait à ce sujet au début du mois une équipe de chercheurs américains dans PNAS, la revue de l’Académie américaine des sciences.

Ce mardi, ce sont leurs homologues français qui dressent un constat similaire. « Bien que difficiles à quantifier, la disparition des espèces et la réduction de leurs populations sont avérées et communes à de nombreux écosystèmes », écrivent une dizaine de chercheurs, dans une étude publiée dans La Revue de l’Académie des sciences, que 20 Minutes a pu consulter. Leurs travaux passent en revue les connaissances actuelles sur ce déclin et fournit des pistes pour l’enrayer, telles que « des suivis à long terme des populations », la réduction de « l’usage des insecticides de synthèse » et la préservation des « habitats naturels ».

Sutout, cette équipe propose de changer notre perception des insectes pour freiner ce déclin. Vaste tâche ? 20 Minutes a demandé à Philippe Grandcolas, l’un des coauteurs de l’étude et directeur de recherches au CNRS, de nous éclairer.

Pourquoi recommandez-vous d'« inventer une nouvelle relation de l’homme à l’insecte » ?

Le problème des insectes, c’est qu’ils sont perçus comme des anges ou des démons. C’est caricatural et n’a rien à voir avec la réalité. On ne peut pas avoir une attitude où l’on supprimerait les « méchants » et on garderait les « gentils ». Supprimer une espèce d’insectes en particulier est quasiment impossible au plan matériel. Même avec des méthodes épouvantables, on n’y arriverait pas sans provoquer des effets néfastes pour les humains et des effets cascades négatifs sur le restant de la biodiversité. De plus, l’expérience montre que des espèces néfastes à certains moments peuvent avoir des rôles positifs à d’autres, et inversement. La gestion des insectes est plus une question d’équilibre à trouver qu’une question essentielle de nuisibles ou d’auxiliaires.

L’interventionnisme à tout va dans les écosystèmes est toujours dangereux, parce qu’on risque de provoquer des effets inattendus délétères. Il vaut mieux essayer d’intervenir au minimum, de manière raisonnée et, si possible, quand l’on sait que des problèmes graves vont réellement se poser, d’où la totale inadéquation des traitements en aveugle, comme les graines enrobées de pesticides.

D’où cette vision caricaturale des insectes vient-elle ?

Il y a un aspect culturel : chaque pays a sa culture, sa relation à la nature dont il se considère plus ou moins partie prenante. Il y a aussi un phénomène assez classique dans de nombreux domaines culturels, c’est l’essentialisation : quand on est confronté à une réalité extraordinairement complexe, on ne peut pas l’appréhender. Aucun esprit humain n’est capable de connaître tous les insectes et leur biologie exacte, même en métropole. Il y a 40.000 espèces d’insectes rien que sur ce territoire !

Aucun scientifique ne peut se targuer d’avoir une vision à la fois globale et précise sur l’ensemble des insectes, et encore moins une personne qui ne connaît pas spécialement ce sujet. On a donc besoin de représentations qui sont forcément simplifiées. En simplifiant, on peut s’éloigner de la réalité et finir par croire en nos représentations au lieu de les questionner en permanence, comme doivent le faire les scientifiques.

Vous présentez des pistes concrètes pour changer cette mauvaise image des insectes, comme l’alimentation…

Il y a effectivement quelques possibilités pour utiliser les insectes pour l’alimentation des animaux domestiques. Bien évidemment, l’idée n’est pas de reproduire les errements qu’il y a eus ces dernières années avec des alimentations animales absurdes et dangereuses, mais plutôt de compléter le régime des espèces dans lequel les insectes prennent une part naturelle. Les rendements d’élevages d’insectes sont exceptionnels, aussi bien en termes de production qu’en coûts environnementaux, puisqu’ils génèrent relativement peu d’émissions de gaz à effet de serre et occupent peu d’espace naturel. C’est une piste intéressante, ce n’est pas du tout la seule.

Surtout, les insectes sont une source incroyable d’idées, dans des domaines très variés, comme des aspects organisationnels ou algorithmiques – avec des systèmes de guidage des appareils aériens, des algorithmes de position ou de régulation du trafic –, ou pour la conception de matériaux extraordinaires hydrophobes ou optiques… Il y a d’innombrables enseignements à tirer des insectes, ce qui est assez logique : avec plus d’un million d’espèces et 400 millions d’années d’évolution, on a des chances d’observer un peu plus d’innovations qu’avec un petit groupe d’organismes récents.

Au plan symbolique, vous soulignez qu’il est intéressant de changer la façon dont on raconte le monde des insectes. Vous pointez en particulier le rôle des enseignants ou des artistes. De quelle manière pourraient-ils être impliqués ?

Ces dernières années, le sujet a pas mal été visité : il y a eu des livres, des dessins animés, des films naturalistes extraordinaires sur les insectes. Mais pas encore à la mesure de la diversité des insectes ! Il faut imaginer des actions pédagogiques et artistiques concrètes dans lesquelles on ne cherche pas à glorifier l’insecte médiatique, mais dans lesquelles il devient sujet réel. Le fait de l’utiliser amène à mieux le connaître, le rend familier et, par association, peut le rendre acceptable.

Vous proposez la création d’une Fondation de l’insecte. Quel rôle aurait-elle ? Qui seraient ses membres ?

L’intérêt d’une fondation, ce n’est pas seulement le fait d’avoir une organisation qui prend en charge une mise en valeur d’un sujet, c’est aussi de mettre en contact différentes parties de la société, d’arriver à en réconcilier et faire travailler ensemble différents secteurs. Je le vois en tant que scientifique. Je suis souvent amené à faire des conférences auprès de publics variés, et, à chaque fois, je me rends compte qu’il y a une réelle demande, parfois de plus de prise de contact, de participation à un projet, que juste d’information.

Il y a des actions collectives que les gens de bonne volonté peuvent mener. Nous sommes aujourd’hui dans une société médiatisée qui encourage la participation avec notamment les médias sociaux. Le mauvais côté, on le sait, ce sont les discours sans filtre, la haine, les fake news. Le bon côté, c’est la capacité à prendre contact efficacement pour conduire ensemble des actions positives au plan sociétal.

L’appel que l’on fait, c’est que des fondations existantes se mobilisent sur le sujet des insectes et que les réflexions aboutissent à un changement d’échelle dans les projets ou les mesures envisagés.