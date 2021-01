Chute de neige sur l'autoroute (illustration). — SIPA

Avec les chutes de neige, la situation est très difficile dans l’Ain. La neige et le verglas ont en effet occasionné mardi à partir de la fin d’après-midi la coupure de l’autoroute A40 dans les deux sens de circulation à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine. La ville est située dans l’Ain à la limite de la Haute-Savoie. Les poids lourds sont interdits sur cette autoroute et la préfecture déconseille aux usagers d’emprunter cet itinéraire.

Selon l’exploitant autoroutier Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), un millier d’automobilistes seraient pris au piège. Toutefois, selon Le Parisien, « quelques-uns d’entre eux ont pu être dégagés vers Lyon, par les pompiers, eux-mêmes en difficulté en raison de la neige et des bouchons occasionnés ». La Croix Rouge est même sur place afin d’apporter des vivres aux personnes bloquées. Selon BFMTV il faudra attendre la matinée de ce mercredi pour avoir une accalmie sur le front de la météo. En attendant, il neige encore entre deux et trois centimetres par heure.

A40 enneigée: selon la préfète de l'Ain, "les manœuvres de dégagement vont prendre une partie de la nuit" pic.twitter.com/BWkdDy16nF — BFMTV (@BFMTV) January 12, 2021

La préfecture de Haute-Savoie a en outre mis en garde contre un risque de départ de coulées « élevé pour l’ensemble des massifs du département ». « Le manteau neigeux est très instable et de nombreuses avalanches de plaques friables sont susceptibles de se déclencher », indique-t-elle dans un communiqué. Le département a été placé en vigilance orange « neige-verglas » en raison « d’un épisode hivernal intense » qui devrait perdurer mercredi selon Météo-France.

La « plus grande prudence » demandée en Isère

La situation n’est pas beaucoup plus réjouissante en Isère. La préfecture de ce département a mis en garde mardi contre un « risque important d’avalanches » sur les différents massifs du département, de niveau 4 sur une échelle de 5, avant une accentuation attendue « jeudi et vendredi » en raison d’intenses chutes de neige. Elle invite donc, dans un communiqué, les pratiquants « de la randonnée, du ski, des raquettes et de toute autre activité de montagne » à la « plus grande prudence » sur les massifs de la Chartreuse, du Vercors, de Belledonne et des Grandes-Rousses, où les risques d’avalanche seront « forts ».