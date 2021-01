Cette température extrême a été enregistrée dans les Pyrénées espagnoles. Illustration. — Alvaro Barrientos / AP / Sipa

C’est une information qui fait froid dans le dos, et partout ailleurs. Le Parc naturel de l’Alt Pireneu, en Catalogne espagnole, a annoncé ce mercredi qu’une température de -34,1°C avait été enregistrée la nuit précédente au niveau du Clot del Tuc de la Llança, à 2.305 mètres d’altitude. Cette station météo non officielle est installée sur la commune d’Alt Àneu, sur le domaine skiable de Baqueira-Beret.

Si la mesure est homologuée, il s’agira tout simplement du record de froid en Espagne, et même dans la péninsule ibérique. Bien au-dessous des -32°C observés en 1956 non loin de là, à l’Estany Gento.

Es registra el rècord de temperatura mínima mai registrada a la península ibèrica: -34,1°C 🥶 avui 6 de gener a l'estació meteo del Clot de la Llança, a tocar del #PNAltPirineu, propietat de @baqueira_beret i gestionada per @MeteoPirineu https://t.co/jsCHvIgAb8 i MeteoVallsdAneu pic.twitter.com/F7dHtfsx8L — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) January 6, 2021

« Ce genre de record nécessite des investigations d’Aemet [l’équivalent espagnol de Météo France], prévient-on toutefois du côté de l'association Météo Pyrénées, incontournable spécialiste de la chaîne, tant en France qu’en Espagne ou en Andorre. Quand on regarde les autres stations à peu près comparables ce mercredi matin, on est à des niveaux différents. En outre, la station a moins d’un an. Donc patientons. »

La station météo du Clot del Tuc de la Llança se trouve sur le territoire de la commune d'Alt Àneu. - Maps4News

La station de l’Estany Saburo, située à 2,470 m, a ainsi « seulement » affiché -24,2 °C. Record ou pas, une chose est sûre : il faisait plutôt frisquet ce mercredi matin à 5 h 19 du côté du Clot del Tuc de la Llança.