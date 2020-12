Feu vert pour la centrale biomasse de Gardanne, la plus grande de France. La cour administrative d’appel de Marseille a rétabli l’autorisation d’exploitation, à un moment crucial pour son avenir. En juin 2017, le tribunal administratif de Marseille avait annulé l’autorisation de l’exploitant, à l’époque le groupe allemand Uniper, estimant qu’il n’avait pas suffisamment évalué l’impact d’une telle usine – actuellement à l’arrêt – sur les forêts du Sud-Est.

Mais dans un arrêt en date du 24 décembre et rendu public ce lundi, la cour administrative d’appel a estimé « que l’exploitation forestière et la production d’électricité étaient des activités distinctes (…) et qu’elles ne pouvaient être regardées comme participant à la réalisation d’un même programme ». La cour a ainsi suivi les conclusions du rapporteur public lors de l’audience du 11 décembre.

Quelque 300 millions d’euros ont été investis dans cette centrale biomasse qui génère, selon son exploitant, 70 emplois directs. D’une puissance de 150 mégawatts, elle doit fournir à terme 6 % de la production d’électricité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en consommant 850.000 tonnes de biomasse, en grande partie du bois.

Une usine critiquée pour son gigantisme

La biomasse doit contribuer à la transition énergétique, mais l’usine de Gardanne est critiquée par des associations écologistes pour son gigantisme. France Nature Environnement estime qu’elle « prévoit l’abattage de centaines de milliers d’arbres par an, leur transport sur plusieurs centaines de kilomètres, pour produire une électricité qui coûtera trois fois le prix du marché », soit autant d’arguments réfutés par l’Etat notamment.

Actuellement à l’arrêt, la centrale pourrait redémarrer « dans les premiers jours de janvier et tourner à plein régime au printemps », avait affirmé, ce 22 décembre, le PDG de GazelEnergie, Jean-Michel Mazalerat.