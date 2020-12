Sapin, repas, cadeaux... Comment fêter Noël, version écolo ? — 20 Minutes

Chaque année, c’est la même chose. Course aux cadeaux, emballages de dernière minute, décoration du sapin de Noël (en évitant de se prendre les pieds dans la guirlande lumineuse de cinq mètres), et achat des traditionnels foie gras, saumon fumé, et chapon de 25 kg pour toute la famille (en essayant d’éviter la foule venue faire pareil que nous, le même jour, à la même heure, comme par hasard).

Fiesta anti-gaspi

Entre opulence et décadence ? Il faut bien l’avouer, cette année, on en a pris un sacré coup. Alors on ne va pas commencer à pinailler. Parce qu’après ces neuf derniers mois, on a bien le droit de se faire plaisir.

Et s’il était possible de conjuguer Noël réconfortant avec pratiques écolos non culpabilisantes, et avoir quand même le swag ? 20 Minutes vous propose quelques tips, en images (qui bougent) pour limiter vos déchets de Noël, et développer votre créativité (débridée, of course) !