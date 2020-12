Le pergélisol ou permafrost, c'est quoi? — 20 Minutes

Et si une bombe climatique se trouvait sous nos pieds ? Dans l’hémisphère nord, une couche de glace représente 25 % des terres émergées. On appelle cela le pergélisol, ou permafrost en anglais. Ce terme désigne les sols gelés depuis au moins deux ans, composés d’eau gelée, de minéraux et de matières organiques.

Le problème c’est que ces sols enfermeraient également du carbone et du mercure à haute dose, et que tout cela pourrait bientôt s’échapper dans l’atmosphère. On vous explique pourquoi dans la vidéo en tête de cet article.