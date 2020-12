Les girafes, menacées d'extinction « silencieuse »

Les éléphants, les lions, les ours blancs, on est tous au courant. Mais les girafes ? Saviez-vous qu’elles faisaient elles aussi partie des espèces menacées d’extinction ? Les chiffres sont d’ailleurs inquiétants. En Afrique, leur nombre a ainsi diminué de 40 % entre 1985 et 2015. En cause : l’extension des terres agricoles, mais aussi la chasse. Leur viande est en effet un mets très prisé.

Aujourd’hui, il ne reste que quelque 68.000 individus adultes dans le monde, comme l’explique notre partenaire, Brut dans la vidéo ci-dessous :

B.D.