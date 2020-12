BIODIVERSITE Le préfet de massif des Pyrénées annonce que moins de bêtes de bêtes ont succombé dans les griffes des ours. Il y voit les effets des mesures mises en place pour permettre aux bergers et plantigrades de cohabiter

Un ours brun comme ceux qui vivent dans les Pyrénées. — NEWMAN MARK/SIPA

Le préfet d’Occitanie annonce que les ours des Pyrénées ont tué moins de bêtes cette année.

Il attribue cette baisse aux mesures prises sur place pour améliorer la coexistence des troupeaux et des plantigrades.

Mais les amis des ours rappellent surtout que trois ours sont morts en 2020 de la main de l’homme et demandent leur remplacement.

Une stabilisation du nombre d’attaques et « une baisse du nombre de victimes de prédation ». C’est le bilan des raids alimentaires menés par les ours des Pyrénées cette année. Il a été dévoilé vendredi, en ce début d’hibernation, par Etienne Guyot, le préfet d'Occitanie (et, à ce titre, préfet de massif) à l’occasion de la réunion – en visio – du groupe « pastoralisme et ours », où cohabitent aussi bien les bergers que les amis des plantigrades.

Le représentant de l’Etat n’a pas livré de chiffres, mais le nombre de bêtes tuées est donc inférieur à 1.173, celui officiellement atteint en 2019, une année marquée par des dérochements : des chutes de troupeaux entiers, affolés, au pied de barres rocheuses.

Etienne Guyot attribue en partie cette « évolution favorable » aux « renforcements des dispositifs de protection et d’accompagnement des éleveurs et des bergers ». Trois postes de bergers ont été créés pour surveiller les brebis, neuf nouveaux abris pastoraux construits, même si les profesionnels demandent pour la prochaine estive de « vraies cabanes ». La brigade d'effarouchement ​de l’Office français de la Biodiversité (OFB), déclenchée quand un ours rôde trop près d’un troupeau, est passée de deux à six agents. Et le système d’alerte des bergers quand un ours se promène dans le coin avec son collier GPS s’est généralisé avec 34.000 SMS envoyés.

Une année hors normes pour les naissances… et les ours tués

Alain Reynes, directeur de l’association Adet-Pays de l’Ours, salue cette « légère baisse » de morts d’animaux attribuées aux ours. Mais le militant souligne surtout « une année extraordinaire, avec 12 naissances, et trois ours tués ». Le remuant Cachou a été empoisonné à l’antigel en avril dans le Val d’Aran, une ourse a été abattue en juin en Ariège, et un chasseur a tué Sarousse fin novembre côté espagnol.

Vendredi, les amis des ours ont reposé la question du remplacement de ces ours tués de la main de l’homme. « On n’a pas eu de réponse, relate Alain Reynes. Le remplacement est impératif. Si les ours ne sont pas remplacés et si les auteurs ne sont pas condamnés, c’est inacceptable. Le minimum urgent est de lâcher plusieurs mâles et plusieurs femelles ».

La population ursine des Pyrénées compte selon les évaluations entre 50 et 60 animaux.