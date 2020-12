Des bouteilles de Coca-Cola. Illustration. — Meigneux / Sipa

En matière de pollution par le plastique, Coca-Cola reste le plus mauvais élève. Selon Break Free From Plastic, les sociétés polluant le plus avec du plastique sont toujours les mêmes depuis trois ans. L’ONG a sorti son rapport annuel sur le sujet et révèle que Coca-Cola, Pepsi et Nestlé occupent toujours le podium, rapporte RTL.

Selon l’ONG, elles feraient « très peu de progrès » pour réduire l’utilisation du plastique. « Les entreprises les plus polluantes échouent non seulement à remplir leurs engagements déjà faibles, martèle Break Free From Plastic dans son étude. Mais elles s’appuient de plus en plus sur le greenwashing pour produire un mirage de durabilité. »

Les marques Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont désignées les plus grands pollueurs plastique au monde pour la troisième année consécutive. C’est le résultat du 3e audit international du mouvement #BreakFreeFromPlastic, de l’association No Plastic In My Seahttps://t.co/aBl4kEvSLu — Réseau Environnement Santé (@RES_Env_Sante) December 7, 2020

Une baisse de 0,1 % en un an

Pourtant, ces trois entreprises avaient signé en 2018 le New Plastics Economy Global Commitment. Avec cet accord porté par la Fondation Ellen MacArthur, elles s’engageaient à réduire l’utilisation de ce produit polluant. Or, la Fondation révèle que ces trois géants de l’agroalimentaire n’ont baissé leur utilisation de plastique que de 0,1 % entre 2018 et 2019.

Un chiffre donc bien loin des engagements qu’ils avaient pris. Derrière le trio de tête, les entreprises Unilever, Mondelez International, Mars, Inc., Procter & Gamble, Philip Morris International ou encore Colgate-Palmolive sont épinglés par le rapport de l’ONG.