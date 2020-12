Le rostre des poissons-scies, une arme mais aussi un point faible

Capture d'écran d'une vidéo Brut montrant un poisson-scie. — Brut

Les Pristidae, ou plus communément appelés « poissons-scies », sont des espèces de raie parmi les plus menacées au monde. Leur caractéristique principale ? Un rostre couvert de dents qui peut mesurer un quart de leur taille.

Cet appendice est une arme redoutable : il leur permet de débusquer et assommer leur proie, et de se défendre contre les prédateurs. Mais, face à l’homme, cette scie est un point faible : elle se coince dans les filets de pêche, et est également très recherchée par les braconniers, comme l’explique notre partenaire, Brut dans cette vidéo.