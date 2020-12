Vanessa Nakate lors d'une interview chez elle à Kampala en janvier 2020 — ISAAC KASAMANI / AFP

Elle était venue s’exprimer devant les dirigeants du monde économique réunis au Forum économique de Davos en janvier 2020 pour représenter les combats des activistes de son pays pour la lutte contre le déréglement climatique. Mais la militante ougandaise Vanessa Nakate a été coupée sur une photo aux côtés de Greta Thunberg.

Brut partenaire de 20 Minutes, avait alors rencontré Vanessa Nakate. A l’occasion de la Journée mondiale du climat organisée ce mardi et alors que le combat pour le climat reste plus que jamais d’actualité – en France, le gouvernement s'apprête à décliner certaines des conclusions de la Convention citoyenne créée sur ce sujet il y a un peu plus d'un an –, retrouvez son témoignage et son engagement pour le climat en vidéo :