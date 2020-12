ANIMAUX La photo très rare d’un chevreuil en train de traverser la plus haute dune d’Europe a été prise par un couple installé à La-Teste-de-Buch, le 29 novembre dernier

Ce chevreuil a été photographié en train de traverser la Dune du Pilat, le 29 novembre 2020. — 2passeports1baluchon

C’est une magnifique photo, qui fait à juste titre son petit buzz. Enormément partagée sur les réseaux sociaux, l’image, rare, d’un chevreuil en train de grimper la Dune du Pilat sur le Bassin d'Arcachon, a été reprise par le site officiel de la plus haute dune d’Europe.

La photo a été prise « aux premières lueurs du jour, par Jean et Clem, un couple de jeunes aventuriers », précise le site de la Dune. L’auteur, Jean Despiau, un Toulousain de 27 ans installé à La Teste-de-Buch, a publié l’image sur sa page Facebook « 2passeports1baluchon ».

Le site officiel de la Dune du Pilat nous en apprend par ailleurs un peu plus sur cette espèce, le chevreuil commun (Capreolus capreolus). Craintif et curieux, son pelage varie du brun-gris en hiver au roux en été avec une tâche blanche (miroir) sur les fesses. « Il possède de grandes oreilles qui lui permettent de saisir les sons à une grande distance, et son odorat, très développé, compense sa vue médiocre. »