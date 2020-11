Après des années de maltraitance dans un zoo d'Islamabad et une campagne menée par la chanteuse américaine Cher, l'éléphant Kaavan s'apprêtait dimanche à être transféré dans une réserve au Cambodge.

La célèbre chanteuse est arrivée la semaine dernière à Islamabad pour être auprès du pachyderme obèse âgé de 35 ans qui était maltraité, suscitant un combat acharné de défenseurs des animaux pakistanais soutenu par Cher.

Le cas de Kaavan et l'état déplorable du zoo de la capitale pakistanaise ont conduit un magistrat à ordonner cette année que tous les animaux en soient transférés.

«Grâce à Cher et aussi aux militants pakistanais, le sort de Kaavan a fait la une des journaux du monde entier et cela a contribué à faciliter son transfert», a déclaré Martin Bauer, un porte-parole de Four Paws, l'organisation autrichienne de protection des animaux qui a permis de secourir l'éléphant. Cher «jouit d'une immense audience, nous avons donc vraiment apprécié tout ce qu'elle a fait pour Kaavan depuis 2016».

