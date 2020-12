Comment rendre les protections hygiéniques moins polluantes ?

Une protection hygiénique jetable — CAPTURE D'ECRAN

Il n’y a pas que les masques jetables qui polluent notre environnement proche, les protections hygiéniques jetables aussi. Ceux qui promènent leur chien de compagnie dans les parcs et jardins en ville ou au bord de mer l'ont peut-être constaté…

Non recyclables, principalement composées de plastique et pouvant contenir des substances chimiques, les protections hygiéniques jetables représentent le cinquième déchet plastique à usage unique le plus répandu sur les plages, comme le rappelle notre partenaire Brut dans une vidéo qui détaille au moins trois alternatives éco-responsables : la serviette réutilisable, la coupe menstruelle et la culotte de règles.