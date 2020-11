Voici la chaussette fabriquée avec des filets de pêche recyclés. — Pente Douce

« Vos chaussettes blanches n’ont jamais été aussi vertes ! » C’est le slogan de trois Mayennais : Maurane Helbert, Paul Guion et Timothée Chemineau. Ils viennent de créer des chaussettes de sport (cyclisme et course à pied) fabriquées avec des plastiques récupérés dans les océans. « Le plus souvent, ce sont des filets de pêche », précise Timothée Chemineau.

Les chaussettes «vertes» sont blanches. - Pente Douce

Le trio n’en est pas à son coup d’essai en matière de chaussettes. En 2019, il crée l’entreprise Pente Douce, basée à Laval en Mayenne. « On bossait tous les trois à Décathlon et on a eu l’idée de créer notre marque de chaussettes pour le vélo. » De trois modèles, leur gamme passe à 17 en quelques semaines. Des produits made in France (fabriqués à Limoges).

1 m2 de plage nettoyé

Avec les chaussettes « vertes », « on a voulu donner un côté plus écolo à notre marque avec une démarche écoresponsable », confie Timothée. Les entrepreneurs ont donc trouvé leur bonheur avec une entreprise italienne, dont le fil, certifié, provient du recyclage des déchets marins. Seul petit souci, les chaussettes sont seulement de couleur blanche. Le trio espère les colorer à l’avenir. Un financement participatif a été lancé sur une page Ulule. En 24 h, 100 paires de chaussettes sont précommandées. Une centaine supplémentaire quelques jours plus tard.

En parallèle, les entrepreneurs organisent un partenariat avec l’association Wings of the ocean, qui s’engage pour une paire de chaussettes « vertes » (20 euros la paire) achetée à nettoyer 1 m2 de plage.