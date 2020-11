On respire bien mieux en Europe qu'avant — JEANNE ACCORSINI/SIPA

Souriez, vous êtes en train de respirer. La qualité de l'air s’est sensiblement améliorée en Europe lors des dix dernières années mais de très nombreux Européens continuent de mourir prématurément à cause de la pollution, a relevé lundi l’Agence européenne de l’environnement (AEE) dans un rapport.

La pollution de l’air est la menace environnementale la plus importante pour la santé des Européens, cause de maladies respiratoires et cardiovasculaires mortelles, a rappelé l’étude. Sur les dix dernières années étudiées (2009-2018), le nombre de décès dus aux principaux polluants sont pour la plupart en baisse.

De l’air, c’est juste une question de survie

Dans l’Europe des 28 (UE et Royaume-Uni), l’AEE note que le nombre de décès liés aux particules fines PM 2,5 (particules en suspension dans l’air dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres) est ainsi passé de 417.000 en 2009 à 379.000 en 2018. Pour le seul dioxyde d’azote (NO2), gaz produit principalement par les véhicules et les centrales thermiques, les décès prématurés ont diminué d’environ 54 % au cours de la dernière décennie, passant de 117.000 à 54.000.

Depuis le début des années 2000, les émissions des principaux polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote (NOx) ont considérablement diminué en Europe, rappelle l’agence basée à Copenhague. Un point noir toutefois : pour les particules d’ozone (O3), la tendance est à la hausse avec 19.400 décès prématurés en 2018, soit une hausse de 24 % depuis 2009.

Des normes assez légères

« L’amélioration de la qualité de l’air grâce aux politiques de climat et d’environnement est une bonne nouvelle mais toute bonne nouvelle a son revers et on ne peut ignorer que le nombre de morts prématurées est encore beaucoup trop élevé », a souligné le Commissaire européen à l’Environnement, Virginijus Sinkevičius, cité dans le rapport.

En 2018, 34 % des habitants en zone urbaine respiraient encore des particules d’ozone supérieures aux standards européens. Les critères européens sont moins stricts que ceux de l’Organisation mondiale de la santé, selon lesquels 99 % des habitants de l’UE respiraient des particules d’ozone supérieures aux recommandations.