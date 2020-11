Pourquoi, sans la forêt, nous ne pourrions pas survivre — 20 Minutes

Sans forêt, pas de survie. Pourtant, la France contribuerait à déboiser, chaque année à l’étranger, 5,1 millions d’hectares de forêt, selon le WWF. En cause, les importations de sept matières premières, dont le soja, l’huile de palme, le cacao et le cuir.

Le gouvernement a donc présenté, mercredi, un guide de bonnes pratiques pour les achats publics, conjugué à une plateforme à destination des entreprises françaises. Le but ? Encourager les entrepreneurs à limiter le recours au soja et à l’huile de palme à risque, et privilégier l’achat de café et de cacao estampillés « durables ».

Et ainsi préserver la forêt. Car celle-ci a le pouvoir de limiter le réchauffement climatique, préserve la biodiversité, et protège des risques naturels, comme le rappelle la vidéo en tête d'article.

Le compte n'y est pas

Mais, tout comme pour le plan du gouvernement de lutte contre la déforestation importée, lancé il y a deux ans, le compte n’y est pas, estiment les ONG. Dans une tribune parue dans Ouest France, WWF, Greenpeace, France Nature Environnement Canopée ou encore les Amis de la Terre soulignent que « la France continue d’importer des produits liés à la déforestation ».

🌳2 ans après son adoption, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée du ⁦@gouvernementFR⁩ est dans l’impasse.

👉Notre tribune collective avant une réunion avec ⁦@b_abba⁩ cet après-midi pour tenter de rehausser l’ambition https://t.co/UVcjbXFY0e — Canopée Forêts Vivantes (@Canopee_asso) November 18, 2020

Les associations pour la sauvegarde de l’environnement ont donc ajouté à la liste des bonnes pratiques du gouvernement plusieurs choses. Elles souhaiteraient que l’Etat fasse appliquer la loi sur le devoir de vigilance, et que les entreprises concernées développent « un plan d’action spécifique contre la déforestation importée ».

L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime, aujourd’hui, la perte nette de forêt dans le monde depuis 1990, à 178 millions d’hectares.