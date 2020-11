Un tapis de feuilles mortes — © Simon Berger / Unsplash 2020

Si tout le monde sait que la chute des feuilles est synonyme d’automne, qui en connaît les impérieuses raisons ? Non, l’adjectif n’est pas trop fort. Car si les arbres se débarrassent de leurs feuilles – après les avoir « tuées », soit précisé en passant –, c’est uniquement… pour ne pas mourir eux-mêmes !

Vivre et laisser mourir

Figurez-vous que quand le froid commence à s’installer, les fluides qui traversent les feuilles risquent de geler. Les arbres ont alors, théoriquement, deux possibilités : maintenir leur température, au risque d’y dépenser toute leur énergie, ou les laisser mourir pour ne conserver que leurs plus vigoureux éléments, à savoir le tronc, l’écorce et les branches. On comprend mieux leur « choix », non ?

