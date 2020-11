Les îles britanniques de Géorgie du Sud menacées par un iceberg géant en Antarctique — CAPTURE D'ECRAN

Un iceberg géant pourrait entrer en collision avec un territoire britannique en Antarctique. L’iceberg a pour nom de code A68A. C’est un bloc de glace de 150 km de long et de 48 km de large, le plus gros iceberg de la planète et le cinquième jamais recensé. Il s’est détaché de la banquise à l’ouest de l’Antarctique en juillet 2017. Depuis, il a dérivé vers le nord, sur environ 1.400 km. Actuellement, il se dirige tout droit vers les îles de Géorgie du Sud, un territoire britannique.

Il s’agit d’une zone presque inhabitée, mais qui abrite une biodiversité exceptionnelle, ainsi que deux stations de recherche avec une capacité d’accueil de 25 personnes qui font part de leur inquiétude à notre partenaire Brut dans la vidéo ci-dessous.