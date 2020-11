Illustration du projet Olympus de la Nasa sur la Lune. — BIG/Cover Images

Les intérêts commerciaux ont-ils totalement remplacé le pur esprit de découverte ? Alors qu’elle avait été délaissée par les grandes puissances durant des décennies suite aux missions Apollo, la Lune semble aujourd’hui être the place to be. Etats-Unis, Chine, Russie, Union Européenne, Inde, Japon, Israël… De nombreux acteurs sont lancés dans une nouvelle course vers l’astre lunaire, avec en tête non plus seulement une exploration, mais une exploitation.

Car si le vieux Traité de l’Espace (1967) interdit de s’approprier une partie de l’univers céleste, il est bien plus flou concernant les ressources issues de cet univers. De l’eau, de l’Hélium 3, un combustible particulièrement rare, mais aussi du régolithe, dont on pourrait extraire de l’oxygène, ou bien des métaux rares… On trouve bien des choses à récupérer sur la Lune, que ce soient pour les puissances engagées ou pour les entreprises privées sur lesquelles elles s’appuient. Cette possible future guerre commerciale permettrait aussi, si l’être humain parvient à s’implanter durablement sur la Lune, de voir plus loin. Vers Mars. Une nouvelle guerre des étoiles vous qui est racontée par notre partenaire, Brut, en vidéo :