Un orage (illustration). — JFN/ZJOG/John Finney/WENN/SIPA

Après la pluie, l’heure des comptes. Le réveil a été particulièrement difficile ce dimanche dans les Bouches-du-Rhône, alors que le département a été placé jusqu’à ce matin en vigilance orange aux orages, pluies et inondations. Selon La Provence, le toit d’une maison est entièrement parti en fumée après avoir été touché par la foudre à Arles.

Plus près de Marseille, toujours selon nos confrères, la ville de Martigues a été touchée par d’importantes coulées d’eau et de boues qui ont traversé le quartier de la Couronne, en particulier dans l’anse des Tamaris, déjà ravagée cet été par un violent incendie. Sur Twitter, les pompiers des Bouches-du-Rhône faisaient état d’une cinquantaine d’opérations en cours, principalement des actions de pompage et de nettoyage.