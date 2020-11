Illustration d'un ours des Pyrénées. — Frilet/SIPA

Petit à petit, la population d’ours brun augmente dans les Pyrénées. Après les décès de deux ours au printemps, le mâle Cachou en avril et un ours retrouvé tué par balles en juin dans l’Ariège, les associations de défense du plantigrade annoncent une sixième portée d’oursons cette année.

Ils sont en tout onze à avoir été repérés dans le massif.

Un total de 55 ours

Ce nouvel ourson serait né dans les Pyrénées espagnoles, selon l’association Pays de l’ours-Adet. Une année prolifique puisque jamais autant d’oursons n’étaient nés dans le massif. Ces onze naissances se répartissent dans la partie occidentale et centrale des Pyrénées en Val d’Aran, Ariège et Haute-Garonne.

L’association indique également que trois ours non détectés l’an dernier ont été retrouvés en 2020 grâce aux premières analyses génétiques, portant l’effectif de 2019 à 55 ours au total dans les Pyrénées.