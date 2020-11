Alors que les Etats-Unis sont officiellement sortis de l’accord de Paris mercredi, Joe Biden s’est engagé à le rejoindre au premier jour de sa présidence s’il est élu. Leur retour est désormais suspendu au résultat du vote.

« Aujourd’hui, le gouvernement Trump a officiellement quitté l’accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden le rejoindra », a-t-il tweeté, évoquant le 20 janvier 2021, date à laquelle le prochain président prendra ses fonctions.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2