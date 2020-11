Un aigle en Alaska. — CATERS

Ils sont ronds, ovales, mobiles ou fixes, composés ou non, et offrent bien des avantages par rapport à ceux de l’être humain. Eux, ce sont les yeux des animaux. Des outils qui ont évolué depuis des milliers d’années, selon leurs besoins et leur environnement. On distingue aujourd’hui deux grandes familles parmi la faune : les yeux « complexes », plutôt les insectes par exemple, et les yeux « caméra », dont les humains font partie.

Sans compter les différences de pupilles : verticales pour filtrer la lumière, horizontales pour voir autour. Et puis il y a ceux qui ont des super-pouvoirs : le caméléon et ses yeux indépendants, ou encore l’aigle et sa vision à des kilomètres… De quoi regarder bien en face la vidéo de Brut, notre partenaire​, sur le sujet :