Un écureuil volant (illustration) — TAYLOR/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Des écureuils volants expédiés depuis trois ans vers la Corée du Sud et vendus par centaines comme animaux domestiques pour un bénéfice de plus d’un million de dollars… C’est terminé ! Après une palpitante enquête de plusieurs mois, que raconte en vidéo notre partenaire Brut, un gigantesque trafic d’animaux sauvages vient d'être démantelé en Floride.

Une espèce inadaptée à la vie domestique

Aux Etats-Unis, l’écureuil volant est pourtant une espèce protégée, connue pour être inadaptée à la vie domestique. Et pour cause : ces petits animaux vivent la nuit, peuvent mordre et transmettre des zoonoses.