Une panthère nébuleuse dans les forêts d'Asie du Sud-Est. — Capture d'écran Brut.

Si forte et si fragile à la fois. S’il y a bien un animal pour qui la jungle est un vrai terrain de jeu (et de chasse), c’est la panthère nébuleuse. Nébuleuse car les taches de son pelage rappellent les formes des nuages dans le ciel. Des chevilles souples pour avancer dans la végétation, une longue queue pour s’accrocher aux branches, et des canines imposantes pour attraper rongeurs et singes… Ce félin vivant dans les arbres d' Asie du Sud-Est est un vrai pro des milieux hostiles.

Problème : l’Homme n’est jamais loin. Si bien qu’entre la déforestation et le braconnage, la panthère nébuleuse, menacée d’extinction, ne compte plus que 10.000 individus sur Terre. Notre partenaire, Brut, part sur ses traces en vidéo :