Paris lance une consultation pour généraliser les 30 km/h

Indication au sol d'une ecole limitation de vitesse de 30 km/h, rue Mademoiselle. Paris. (Illustration) — J. De Fontenay / JDD / Sipa

C’était une promesse de campagne d’Anne Hidalgo. La ville de Paris lance ce mardi une consultation publique en ligne pour généraliser les 30 km/h dans toute la ville intra-muros, hors périphérique et aires piétonnes. Pendant un mois, jusqu’au 27 novembre, tous les usagers, Franciliens comme Parisiens, pourront donner leur avis.

Pour la municipalité, cette limitation de la vitesse vise à « apaiser l’espace public ». « Paris connaît encore trop d’accidents de la route, parfois aux conséquences dramatiques. Cette mesure est importante pour plus de Sécurité routière », a ainsi expliqué à l’AFP l’adjoint aux transports, David Belliard. Selon l’ancien candidat d’EELV aux municipales à Paris, cette baisse aura « un impact direct sur le bruit en ville, [or] nous voulons une ville plus calme, plus agréable ». La mairie souhaite que la mesure entre en vigueur dès l’automne prochain.

50 km/h : 1,5 chance de survie pour le piéton en cas de collision avec une voiture.



30 km/h : 9 chances de survie (!).



Baisser la vitesse en ville, c'est éviter des morts sur la route. Paris en zone 30, c'est pour bientôt.



(🙏 @LigneOrange) pic.twitter.com/QQnhHiXIr8 — David Belliard (@David_Belliard) October 26, 2020

Aujourd’hui, environ 60 % du territoire parisien est couvert par des zones 30. La limitation de la vitesse à 30 km/h dans toutes les villes fait partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. En France, plusieurs municipalités l’ont déjà mise en place comme Grenoble ou Nantes depuis le 31 août.