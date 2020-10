Dessin d'un Babiroussa par Jean-Charles Werner (1830) — © Wikipedia CC BY-SA 3.0

Vous craignez la rencontre avec un sanglier dès que vous sortez en forêt ? Alors ne vous enfoncez jamais dans la jungle indonésienne au risque d’y croiser des babiroussas, ces cochons sauvages pourvus d’une impressionnante double rangée de défenses. Non que ce genre – divisé en trois espèces – soit agressif, mais parce que ses membres ont un look préhistorique un peu flippant. Non ?

Secret défenses

Seuls les babiroussas mâles possèdent ces étranges défenses recourbées et qui ne cessent de pousser au long de leur vie. Et le plus surprenant est qu’ils ne savent pas trop quoi en faire, puisqu’elles ne leur servent pas à retourner le sol en quête de nourriture, ni même à se battre – ah, les garçons ! Elles ont pourtant une utilité…

