Un micro zoo a ouvert ses portes cet été dans une coursive sous les remparts de Saint-Malo.

Cet endroit insolite a accueilli un aquarium entre 1963 et 2006.

Il héberge désormais 350 animaux issus d’une centaine d’espèces, toutes de petite taille.

Une coursive longue de 120 mètres nichée en plein cœur des remparts de Saint-Malo. Voilà un endroit bien étrange pour admirer des animaux. C’est dans cet endroit chargé d’histoire et classé monument historique que trois associés ont aménagé un micro zoo qui a ouvert ses portes en juin. « Cela servait de lieu de stockage pour les armes et pour le fourrage des animaux, c’était un site stratégique pour la défense de la ville », raconte Antoine Soler, l’un des membres du trio.

En 1963, changement total de décor puisque la coursive a accueilli un aquarium, qui a définitivement fermé ses portes en 2006. Pour redonner vie à ce lieu atypique, la ville de Saint-Malo avait lancé un appel à projets en 2018, remporté à l’époque par Maurice Chichportiche, l’un des anciens propriétaires de l’aquarium. Suite à son décès fin 2019, c’est son fils Charles qui a repris le flambeau pour ouvrir ce micro zoo​ juste avant l’été. « Un rêve d’enfant qui s’est réalisé », selon Clément Le Gac, le troisième associé.

Des insectes, des serpents et même des crocodiles

Dans ce zoo à taille réduite, 350 animaux issus d’une centaine d’espèces cohabitent avec 40.000 fourmis et 1.500 insectes naturalisés. « On est contraint par l’espace donc il n’y a que des petites espèces », souligne Antoine Soler. La visite est toutefois riche et permet de voyager à travers les cinq continents. D’une cage à une autre, on découvre ainsi plein de petites bêtes surprenantes comme des piranhas, des lézards, des serpents et même des crocodiles. « Ce sont des crocodiles nains ou crocodiles à front large qui peuvent mesurer jusqu’à 1,80 mètre, précise Clément Le Gac. On en a cinq actuellement mais on sait déjà qu’on devra s’en séparer d’un quand ils seront adultes par manque de place ».

Ambiance Halloween au micro zoo de Saint-Malo pour les vacances de la Toussaint. - J. Gicquel / 20 Minutes

Pour les vacances de la Toussaint, le micro zoo s’est également mis aux couleurs d’Halloween avec des ossements et des décorations terrifiantes qui ont été installées au beau milieu des animaux, rendant le lieu encore plus déroutant. « Les Malouins sont attachés à cet endroit et on a envie de le faire vivre », souligne Antoine Soler.