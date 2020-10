L'école Pardada Pardadi en Inde — Capture d'écran

Pas facile d’être pour une fille en Inde. Dans certaines régions pauvres, c’est même considéré comme une malédiction. La plupart des familles rechignent à voir leurs filles s’engager dans des études alors qu’il est de bon ton de les marier jeunes, à 13 ou 14 ans, ou de leur réserver les tâches ménagères à la maison.

Heureusement, une école existe, Pardada Pardadi, qui offre aux jeunes filles une éducation scolaire gratuite et unique, de la maternelle à la terminale, afin de participer à l’émancipation économique et sociale des filles et des femmes d’une région pauvre du pays. Notre partenaire Brut a visité cette école et rencontré ses élèves et professeurs qui témoignent dans la vidéo ci-dessous.