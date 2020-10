Des membres du gouvernement lors d'une rencontre avec des citoyens de la Convention climat, le 30 septembre à Matignon. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Les citoyens de la Convention climat en ont appelé lundi à l'« engagement formel et public » d’Emmanuel Macron, dans une lettre qui déplore l’absence de « soutien clair » du gouvernement à leurs propositions et un « manque d’ambition générale » pour la transition écologique. Alors que les inquiétudes montent concernant un détricotage de leurs propositions destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’association de participants à CCC « Les 150 » a décidé d'« interpeller personnellement et directement » le président dans cette lettre publiée en ligne, pour lui faire part des « difficultés rencontrées ».

« Nous avons le sentiment de manquer d’un soutien clair et défini de la part de l’exécutif dont les prises de position nous apparaissent parfois contradictoires », écrivent-ils. « Dans une période où des communications ouvertement hostiles à nos propositions sont formulées par certains acteurs professionnels, des déclarations ministérielles discordantes sur les sujets de l’aérien, de la publicité, du déploiement de la 5G, de la baisse de la TVA relative au transport ferroviaire, ou d’autres, viennent renforcer le trouble et obscurcir la parole présidentielle », ont-ils ajouté.

U manque d’ambition dénoncé

« Nous sommes à l’écoute des contraintes et conscients des défis que soulève la mise en œuvre de nos préconisations, mais nous ne pouvons continuer à défendre chacune d’entre elles quand nous peinons à trouver dans les actions du gouvernement l’ambition générale d’une transition écologique efficace », dénoncent-ils encore. Dans ce contexte, « nous vous demandons donc de réaffirmer votre engagement formel et public en faveur de l’examen sans filtre de nos propositions », plaident-ils.

Emmanuel Macron​ s’était engagé en juin à reprendre 146 des 149 propositions de la Convention, tout en sortant trois « jokers ». Face aux déclarations de ministres semblant écarter des mesures supplémentaires et aux accusations des ONG reprochant au gouvernement de détricoter les propositions, les représentants des « 150 » ont été reçus fin septembre par le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili pour tenter de les rassurer. Quelques jours plus tard, l’exécutif lui-même reconnaissait envisager de reporter certaines mesures, le justifiant par la récession due à la crise du Covid-19.