Rencontre avec le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle qui a remplacé une partie de leur flotte en véhicules à hydrogène. Ces bus ne rejettent que de l’eau. L’hydrogène est un secteur en plein boom. Pour la première fois les pouvoirs publiques investissent des milliards pour déployer cette technologie qui va permettre de decarbonner certains secteurs. L’hydrogène est passionnant et je vais essayer d’aller à la rencontre des acteurs en Europe. Je vous expliquerai ce qu’est l’hydrogène et pourquoi on a enfin reconnu son utilité. Vous verrez comment on produit de l’hydrogène, quels sont les inconvénients et les difficultés de sa mise en place. Vous comprendrez aussi pourquoi l’hydrogène est incontournable si on veut réussir à réduire nos émissions de CO2 et limiter le réchauffement climatique. On ira voir ensemble des utilisations concrètes comme dans des bus (ci-dessus) dans des flottes de Taxi ou encore des bateaux. Pour ceux que ça intéresse particulièrement, car il s’agit vraiment d’un marché naissant (malgré qu’on connaisse la technologie depuis des centaines d’années), je réalise des podcasts. J’ai eu l’occasion de rencontrer Bart Biebuyck directeur exécutif du pôle hydrogène à la commission européenne (Anglais) ou encore Nicolas Brahy directeur général de l’association de l’hydrogène en Europe (Français). Podcast : https://anchor.fm/for-planet-u2014-hydrogen ⚠️ Je continuerai de poster tous les 3 jours des initiatives de tous secteurs.