La Russie a ouvert ce mercredi une enquête après la mort massive d’animaux marins et des problèmes de santé d’habitants vivant dans la péninsule du Kamtchatka. Ce désastre sanitaire a confirmé la présence de polluants dans les eaux côtières.

Le Comité d’enquête a annoncé avoir débuté des investigations pour « violation des règles de gestion des substances et déchets dangereux pour l’environnement » et « pollution marine ». Les premiers échantillons ont révélé la présence d’un « polluant dont la consistance est proche du pétrole industriel ou d’une autre substance contenant des composants huileux », indique le Comité.

Le Comité va examiner « toutes les sources possibles » de pollution, dont « les territoires des décharges adjacentes […] où des pesticides sont enterrés ». Greenpeace va aussi mener sa propre enquête. L’ONG a indiqué ce mercredi avoir prélevé des étoiles de mer et des oursins pour les faire analyser.

