Tout électrique, sacs en tissus, numérique: Le débunk des idées reçues du zéro déchet — 20 Minutes

Le tout électrique est-il vraiment écolo ? Les sacs en tissus, c’est vraiment mieux pour la planète ? Adepte du zéro déchet, Justine Davassedébunke les idées reçues sur l'écologie dans son Guide des mouvements zéro*.

Elle en profite pour revenir sur les basiques d’une consommation à l'empreinte carbone minimale : s’habiller avec des vêtements de seconde main, supprimer le film étirable en plastique de ses tiroirs ou encore les bienfaits de l’alimentation locale et durable. L'occasion de prendre de bonne résolutions alors que ces vendredi et samedi, se tiennent les journées d'action pour le climat un peu partout dans le monde.

Quarante grammes de déchets par an

Si Justine Davasse parle si bien du zéro déchet, c’est parce qu’elle met en pratique, au quotidien, ces astuces anti-gaspi et écoresponsables. Si bien qu’elle ne produit plus que 40 grammes de déchets par an !

La Belge d’origine rappelle aussi quelques chiffres, loin d’être anodins, comme ceux de la production annuelle de vêtements mondiale (80 milliards), le nombre de décès prématurés par an attribués à la pollution de particules fines (48.000), et la nourriture jetée chaque seconde dans le monde (41 tonnes).

*Le Guide des mouvements zéros. Pour un futur (enfin) désirable, éditions Tana (septembre 2020), 16,90 euros