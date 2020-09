Des globicéphales échoués en Tasmanie. — BRODIE WEEDING / BRODIE WEEDING/THE ADVOCATE / AFP

Des centaines de globicéphales coincés dans une baie reculée de Tasmanie sont morts mais les sauveteurs continuaient mercredi de faire leur maximum pour tenter de sauver les dizaines de cétacés encore en vie. Par ailleurs, quelque 200 autres de ces « dauphins-pilotes » ont été découverts mercredi, coincés un peu plus loin dans Macquarie Harbour. Cela porte ainsi à 470 le nombre total de mammifères marins qui ont échoué dans cette vaste baie fermée par une passe étroite sur la côte ouest, sauvage et peu peuplée, de l’île australienne.

Environ 270 globicéphales avaient été découverts lundi, donnant lieu à une vaste opération pour tenter de sauver ces cétacés, pour la plupart échoués sur un banc de sable uniquement accessibles par bateau. Le directeur des Parcs naturels, Nic Deka, a indiqué mercredi que la majorité des animaux découverts mercredi lors d’un vol de reconnaissance aérienne étaient morts. « Un bateau est arrivé sur place il y a peu, ils ont évalué l’importance du plus petit groupe découvert mercredi et toutes les mammifères sont morts », a-t-il déclaré. « Ils sont actuellement en train d’évaluer le plus grand groupe », a-t-il expliqué.

Les causes inconnues

Les causes de ces échouages massifs de cétacés demeurent inconnues. Une soixantaine de personnes, dont des spécialistes de la protection de l’environnent et des employés de fermes aquacoles voisines, participent aux opérations de sauvetage des globicéphales retrouvés coincés lundi en partie submergés. « Ce matin, notre meilleure évaluation est qu’entre 50 et 70 dauphins sont potentiellement encore en vie », a déclaré Nic Deka. « Ce sont donc les animaux sur lesquels nous concentrons nos efforts ».

Mardi, les secouristes ont passé la journée dans les eaux peu profondes et froides, et ont sauvé 25 cétacés. A l’aide de câbles attachés aux bateaux, ils les ont ensuite escortés jusqu’au large. « C’est très épuisant physiquement mais aussi sur le plan émotionnel », selon Nic Deka. Les 200 autres cétacés découverts mercredi étaient échoués à environ 7 à 10 kilomètres du groupe découvert lundi. Les autorités ont depuis élargi leur zone de recherche afin de s’assurer que d’autres mammifères n’ont pas échoué.

« La bonne nouvelle est que la majorité des cétacés sauvés sont toujours dans les eaux profondes et en train de nager », s’est félicité Nic Deka lors d’un point presse dans la ville voisine de Strahan. « Ils n’ont pas échoué. Nous avons donc plus de succès que d’échec », a-t-il souligné.