Et si la peau du saumon de vos sushis pouvait vous servir de montre ou de porte-monnaie ? C’est le défi que se sont lancé trois Lyonnais en créant l’entreprise Ictyos. Ils récupèrent les peaux de saumons, d’esturgeons et de carpes d’éleveurs et de restaurants de sushis. Le but : réutiliser ses matières pour éviter qu’elles finissent à la poubelle. Chaque année, en France, 50.000 tonnes de peaux de poisson partent à la décharge.

« Cette logique de recyclage, de réutiliser une ressource qui aujourd’hui n’est pas exploitée et qui n’est pas une nouvelle ressource à aller épuiser sur terre, c’est la base de tout prochain bon projet de production », explique Benjamin, cofondateur et président d’Ictyos. « Aujourd’hui, c’est le rôle de notre génération de construire le monde dans lequel on veut évoluer et qu’on veut laisser à nos enfants. »

Une fois récoltée, la peau est travaillée pendant deux semaines. Les écailles et la graisse sont retirées. Il ne reste alors plus que le collagène qui est transformé en cuir et teinté. L’entreprise vend ensuite son cuir marin à des maroquiniers, des horlogers et des fabricants de chaussure. Résultat : des bracelets de montres haut de gamme ou encore des sacs de luxe. On vous rassure (surtout vu le prix), aucune odeur de poisson ne s’en dégagera !