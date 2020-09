NOS INTERNAUTES ONT DU TALENT Lumière d’automne et chaleur d’été, le combo parfait pour des clichés réussis

Merveilleuse fin d'été — Marine Vériter, Solange Rouah, Laurence Hameau

On n’espérait pas autant de chaleur pour un mois de septembre et l’expression «été indien» n’a jamais aussi bien porté son nom. N’empêche que si on a très chaud, la douce lumière dorée de la fin de journée donne à la nature une saveur particulière. Arbres, lacs, mer, fleurs… Vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos d’été indien. Vous pouvez continuer à nous en envoyer en cliquant ici.

Les photos sélectionnées se retrouveront dans l’album ci-dessous.