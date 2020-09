Un pipeline (illustration). — Sputnik/SIPA

Une catastrophe environnementale a lieu au Venezuela. Une marée noire a touché la côte ouest du pays à la suite d’une fuite sur l’oléoduc transportant du pétrole brut vers la principale raffinerie du pays, a indiqué samedi l’entreprise nationale Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Une étendue de « plus de 13 km »

Pour l’entreprise, tout semble être rentré dans l’ordre. Elle a en effet précisé avoir réalisé des travaux « d’assainissement » dans cette zone située près de Miranda, dans l’Etat de Falcon (nord-est), après avoir réparé la fuite. La fourniture de brut au centre de raffinage de Paraguaná, d’une capacité de 950.000 barils par jour, n’est pas affectée, selon PDVSA.

L’opposition et les organisations de défense de l’environnement sont eux très inquiets de la situation. Ils ont dénoncé dès jeudi l’existence d’une marée noire sur les côtes de Falcon. La commission de l’environnement du Parlement vénézuélien, où l’opposition est majoritaire, affirme, sur la base d’images satellitaires, que cette marée noire couvre une étendue de « plus de 13 km ». En août déjà, une autre marée noire avait touché quatre kilomètres de plages dans le parc national de Morrocoy, une réserve marine très touristique, également située dans l’Etat de Falcon, selon ces mêmes sources.

Une économie dépendante du pétrole

L’industrie pétrolière a été la pierre angulaire de l’émergence économique du Venezuela il y a un peu plus d’un siècle et sa principale source de revenus. Mais de 3,2 millions de barils par jour il y a douze ans, sa production est tombée à moins de 400.000 barils par jour en juillet. Pour le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro, en sont responsables les sanctions draconiennes imposées par les Etats-Unis. L’opposition vénézuélienne et les analystes pointent, eux, la corruption et l’incurie des responsables du secteur pétrolier.