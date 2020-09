DISPARITION L’animal souffrait d’une arthrose sévère et était âgé de 18 ans

Un tigre blanc du zoo de Beauval, en septembre 2019. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Les visiteurs ne verront plus son pelage blanc. L’emblématique tigre du ZooParc de Beauval, Sherkan, a été euthanasié mercredi à 18 ans, alors qu’il « souffrait d’arthrose sévère depuis plusieurs années », a annoncé vendredi le parc animalier de Saint-Aignan (Loir-et-Cher).

« Ces dernières semaines, son activité s’était fortement réduite malgré les traitements quotidiens : il se déplaçait beaucoup moins et il ne réagissait plus aux enrichissements proposés par les soigneurs. (…) Il a été décidé d’arrêter ses souffrances et de l’euthanasier », a expliqué le zoo sur son site Internet. Le parc a évoqué « une décision prise avec chagrin mais (…) nécessaire ».

« Un animal incontournable »

Né le 3 juin 2002 au Touroparc de Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire), le félin avait rejoint Beauval en 2005, où « son physique et sa prestance » avaient fait de lui « un animal incontournable », selon le zoo.

Sherkan, sous traitement depuis 2015, « souffrait d’arthrose », notamment aux hanches et à la colonne vertébrale, a indiqué Beauval.