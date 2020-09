NOS INTERNAUTES ONT DU TALENT Feuilles, arbres, plantes, fleurs, lacs, rivières, mer… On attend vos plus beaux clichés

Doucement, la nature vire au jaune, à l'orange et au rouge — Canva

Si, crise du coronavirus oblige, cette année on n’ira pas où on voudra, quand on voudra, la nature, elle, ne déroge pas à l’été indien. Alors qu’on n’a pas encore totalement remisé nos chaussures ouvertes, robes et chemisettes, la végétation se pare doucement de jaune, d’orange et de rouge. Et la douce lumière chaude si caractéristique de cette fin d’été fait le bonheur des photographes.

Feuilles, arbres, plantes, fleurs, lacs, rivières, mer… Envoyez-nous vos plus belles photos d’été indien en remplissant le formulaire ci-dessous. Les clichés les plus réussis seront partagés sur nos réseaux sociaux et pourront être publiés dans notre journal. A vos appareils.