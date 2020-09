Une personne faisant de la plongée en Méditerranée. — SIPANY

Alerte rouge pour la Grande bleue. Habitué à nager parmi les épaves, Michel Nox s’est lancé un looooooong défi : devenir le tout premier apnéiste à traverser la mer Méditerranée. Soit 220 km en 10 jours, à raison de 8 heures d' apnée par jour. Le tout en filmant son exploit, afin de montrer tout ce qu’il croisera sur son chemin.

Car Michel Nox, habité des lieux, veut sensibiliser le grand public sur les dangers qui menacent actuellement la Méditerranée : la surpêche et la pollution. « Plus le temps passe, et plus on s’aperçoit qu’elle se dégrade », explique-t-il. Notre partenaire, Brut, lui donne la parole en vidéo :