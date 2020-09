Les pompiers de Californie se seraient bien passés de ce triste record. Les feux dans cet Etat américain sont d’une ampleur inédite depuis 1987. Des incendies y ont ravagé plus de 8.000 km2, soit près de 80 fois la superficie de Paris, obligeant de nombreux habitants à fuir, ont indiqué lundi les pompiers.

« C’est la première fois en 33 ans qu’on dépasse les deux millions d’acres », a déclaré Lynne Tolmachoff, porte-parole des pompiers. « C’est clairement un record. Et nous sommes encore loin de la fin de la saison des incendies ». Lundi après-midi, des milliers de pompiers luttaient toujours contre les incendies.

The #ValleyFire currently has eight air tankers assigned to the incident. When the retardant is dumped it can be a spectacular sight. Video taken 9/6/20 at 5:14 p.m. near Alpine pic.twitter.com/rwyXFpEEbD