VIDEO. Quatre conseils pour une rentrée plus écolo

Illustration: La rentrée à l'école élémentaire rue Milton, à Paris, le 1er septembre 2020. — Jacques Witt/SIPA

Vous l’avez remarqué, c’est la rentrée​. Et, qui dit rentrée, dit achat de fournitures scolaires ! Vous maîtrisez déjà la méthode BISOU, inventée par Marie Duboin et Herveline Verdeken, et les « 5 R » du Zéro Déchet de Béa Johnson, mais pour que ce passage obligé soit le plus écolo possible, Fleur, étudiante et bénévole à la Maison du zéro déchet, a confié quatre conseils à notre partenaire Brut.

Des cahiers aux couvre-livres, en passant par les stylos, n’hésitez pas à puiser dans ses idées pour réduire votre impact sur l’environnement !